Expectativa de crescimento de vendas para o Natal é de 10% em Varginha

Dezembro chegou e o comércio está otimista para o último mês do ano. O varejo já vem apresentando bons resultados, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o comércio varejista apresentou crescimento de 1,6% no terceiro trimestre de 2019. E a expectativa é de que, em dezembro, aconteça o maior crescimento de vendas dos últimos seis anos.

Em Varginha, a expectativa é de que o crescimento chegue em 10%. Além da recuperação na confiança da economia, diversos fatores contribuem para este resultado, como o décimo terceiro e saque do FGTS.

O presidente da ACIV, Anderson de Sousa Martins, diz que o comércio está confiante e lembra da importância das lojas estarem preparadas para o crescimento no movimento. “O comércio está animado, esta semana damos início ao horário especial e as lojas começam a ficar abertas até às 22h, por isso é muito importante que as lojas estejam preparadas para a alta no movimento”, finalizou.

Fonte: ACIV