Ex-ministro de Direitos Humanos lança livro em Varginha hoje

Nilmário Miranda, ex-deputado estadual e federal, criador e primeiro presidente da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados em 1995 e ex-ministro de Direitos Humanos do governo Lula, estará em Varginha nesta sexta-feira para o lançamento de seu livro “Histórias que vivi na história”.

No livro, cheio de revelações, o mineiro faz um balanço dos avanços e retrocessos das conquistas sociais no Brasil , sobretudo a partir da Constituição “cidadã” de 1988. Destaca a contribuição do PT e de outros partidos de esquerda na redução das desigualdades e da injustiça, mas não deixa de reconhecer erros políticos desses grupos, o que contribuiu para o “golpe parlamentar de 2016”.

O lançamento será às 18h30 desta sexta-feira, 15 de março, no Hostel Benfazejo que fica à Praça Naylor Salles Gontijo, 38 no bairro Vila Pinto. O Hostel fica em frente a Faculdade de Direito de Varginha. A entrada é gratuita.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa