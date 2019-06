Ex-deputado federal Delegado Edson Moreira é homenageado pela Câmara

O ex-deputado federal Delegado Edson Moreira receberá o Título de Cidadania Honorária Varginhense nesta sexta-feira (7). A homenagem, proposta pelo vereador Delegado Celso Ávila será no plenário da Câmara Municipal de Varginha, às 19h.

Além de deputado, o Delegado também foi vereador em Belo Horizonte e ganhou notoriedade nacional após atuar no caso Eliza Samudio, quando era titular da Delegacia de Homicídios da capital mineira.

A justificativa do vereador Delegado Celso em propor a homenagem foi embasada na parceria formada entre os dois que resultou na destinação de mais de R$ 1 milhão de envio em emendas parlamentares para Varginha nos anos de 2017, 2018 e 2019. Sendo R$ 231 mil para o Hospital Regional do Sul de Minas que foram utilizados na aquisição de três novos aparelhos ventiladores pulmonares; R$ 200 mil para a Guarda Civil Municipal, para ser utilizado em melhorias na estrutura física da sede da GCM e na compra de um veículo; R$ 250 mil para asfaltamento das ruas Rezende Xavier e Orminda Vasconcelos e R$ 400 mil para a Avenida dos Imigrantes – sendo esses dois últimos em andamento.

Edson Moreira da Silva nasceu em São Paulo. Aos 21 anos ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo, mesmo assim prosseguiu com os estudos a fim de trabalhar na Polícia Civil. Graduou-se em direito na Faculdade de Direito de Guarulhos em 1988 e dois anos mais tarde foi aprovado no concurso da Polícia Civil do estado de Minas Gerais, onde fixou residência.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha