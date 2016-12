Ex-aluno de Engenharia Mecânica é aprovado em processo seletivo de doutorado do ITA

O ex-aluno do curso de Engenharia Mecânica do Centro Universitário do Sul de Minas, Diego Izidoro, foi aprovado no processo seletivo de doutorado do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA. A proposta de pesquisa do aluno aborda o tema: “Análise do Desempenho de Turbinas a Gás Operando com Biocombustíveis”.

De acordo com Diego, o objetivo geral da pesquisa é avaliar a viabilidade técnica da aplicação de determinados biocombustíveis em turbinas a gás. “Este tema é muito relevante devido à necessidade de substituição dos combustíveis fósseis, que causam grande impacto negativo no ambiente. A indústria de aviação estabeleceu metas importantes para reduzir a emissão de CO2 na atmosfera. E para que isso seja possível, é necessário o desenvolvimento e testes de novos combustíveis.”, explicou.

“No ITA, o processo de seleção para o doutorado em Engenharia Mecânica e Aeronáutica consta de análise de currículo, análise de uma proposta preliminar de pesquisa e uma prova de lógica e matemática. O programa de pós-graduação possui seis áreas de concentração, optei pela área de ‘Aerodinâmica, Propulsão e Energia’”, comentou o aluno.

Diego cursou Engenharia Mecânica no Centro Universitário do Sul de Minas entre os anos de 2009 e 2013, realizando também uma pós-graduação em “Gestão de Projetos” em 2014, além de atuar como professor entre 2014 e 2016, na Instituição. “Acredito que o Unis teve um papel importante nessa conquista porque foi durante a graduação que tive os primeiros contatos com pesquisa, principalmente devido aos PIC’s – Projeto Interdisciplinar de Curso que nós alunos tínhamos que elaborar durante cada semestre. Foi ali, durante esses projetos, que me interessei pela pesquisa, especificamente em máquinas térmicas”, ressaltou.

“Essa conquista é importante pela oportunidade de trabalhar em uma instituição que é referência internacional na área em que atuo. No ITA, vou ter contato com novas tecnologias, participar de projetos de pesquisa em turbinas a gás e contribuir para o desenvolvimento de soluções sustentáveis para a área de aviação bem como para a área de geração termelétrica”, concluiu Diego.