Ex-alunas de Fisioterapia do Grupo Unis se destacam em processo seletivo e concurso

A aluna Laís Leite Ferreira do curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas colou grau em março de 2018 e foi aprovada em primeiro lugar no processo seletivo do Programa de Pós-Graduação em Biociências Aplicadas à Saúde da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL).

Laís relata que o Unis proporciona ao acadêmico as diversas possibilidades de atuação da profissão oportunizando estágios supervisionado com professores mestres e especialistas da área, aproxima o aluno na realidade estimulando as atividades de extensão com a Comunidade desde o primeiro período do curso e, as pesquisas são incentivadas na forma de participação de Congressos, Simpósios e Iniciação Cientifica.

A aluna sempre esteve envolvida com atividades proposta pelo curso sendo uma das voluntárias no Projeto Unis Sênior onde desenvolveu seu trabalho de conclusão de curso verificando o efeito do método Pilates em idosos da Comunidade.

Concurso público em Boa Esperança

Gabriele Taina da Silva que colou grau em março de 2018 no curso de Fisioterapia do Centro Universitário do Sul de Minas, foi aprovada em primeiro lugar no processo seletivo do município de Boa Esperança/MG ao cargo de Fisioterapeuta.

Além de Gabriele, mais três ex-alunas do Grupo Unis, da mesma turma, foram aprovadas no processo seletivo: Cintia Aline Martins, Helen Cristina Monteiro e Silméria Ramos da Silva.

Gabriele aponta que o processo de aprendizado do curso de Fisioterapia do Unis através de suas Metodologias Ativas, e estímulo à resolução de casos clínicos em sala de aula e nos Estágios Supervisionados, favoreceu a sua conquista.

