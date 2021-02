Evento é interditado pelo Vigilância Sanitária em Varginha

Segundo a prefeitura, cerca de 20 pessoas estavam reunidas em um estabelecimento comercial no Centro da cidade.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um evento foi interditado nesta terça-feira (16), no Centro de Varginha, por descumprimentos de normas de prevenção à covid-19. A ação foi intermediada por agentes da Vigilância Sanitária e equipes da Guarda Civil Municipal.

Segundo a prefeitura, cerca de 20 pessoas estavam reunidas em um estabelecimento comercial. “O evento estava ocorrendo em um estabelecimento comercial, descumprindo medidas sanitárias estabelecidas nos Decretos Municipais e Protocolos vigentes” – disse a administração municipal.

“A Prefeitura de Varginha reforça mais uma vez que os eventos festivos estão proibidos. As medidas de prevenção contra a covid-19 devem ser mantidas! Não participem e nem promovam aglomerações! Use máscara, higienize frequentemente as mãos e superfícies, mantenha o distanciamento social preconizado!” – finalizou.