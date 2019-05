Evento comemora três anos da 2ª Cia. Especial de Operações Aéreas

Representando a Prefeitura de Varginha, o vice-prefeito Vérdi Melo participou nesta sexta-feira (3), no auditório do Sest Senat, da solenidade de abertura do 3º Simpósio em comemoração aos três anos da 2ª Companhia Especial de Operações Aéreas (Bombeiro Militar/Cissul Samu), com sede em Varginha, que contou com as presenças de autoridades civis e militares.

Na oportunidade Vérdi parabenizou os profissionais do SAMU e do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais pelo excelente trabalho prestado a segurança pública e ao salvamento de vidas. “Por isso quero parabenizar os profissionais que hoje foram homenageados pelos relevantes serviços prestados, que sirvam de exemplo para outras pessoas, sempre fazendo a diferença. SAMU e Corpo de Bombeiros hoje formam uma dupla inseparável, de extrema importância para nossa região, e até mesmo ultrapassando barreiras, e aí quero cumprimentar a piloto Major Karla Lessa, que, que pilotando seu helicóptero, ajudou a salvar vidas na tragédia de Brumadinho, com manobras impressionantes que mostraram para o mundo a força que o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais tem “, destacou Vérdi.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha