Evento beneficente será realizado em prol do Centro POP

No próximo sábado (28), a partir das 14h será realizado evento beneficente em prol do Centro POP – Centro de Referência Especializado para População sem Situação de Rua de Varginha.

O MoshHardcore Punk Rock será realizado na pista de skate, que fica atrás do Terminal Rodoviário. Quem levar um agasalho concorrerá a 100 reais em compras na loja Tribos S/A.

Haverá comidas típicas e vegetarianas, bebidas, bombom, lojinha de roupas e apresentação de seis bandas: Caiau (Juiz de Fora), Traste (Juiz de Fora), Securiate (Machado), Pino de Granada (Pouso Alegre), Catraca (Três Corações) e Protese (Varginha).

A apresentação será com Willian de Skate e Will Dissidente. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (35)98851-2819, com Denilson.