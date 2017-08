ET de Varginha: 1º Congresso sobre o caso será em janeiro

O 1º Congresso Sobre o Caso Varginha será de 19 à 21 de janeiro de 2018, no Theatro Capitólio, em Varginha. Ele foi lançado no 20º Congresso Brasileiro de Ufologia que reuniu cerca de 800 pessoas no Othon Palace, em Belo Horizonte. O evento será destinado ao público-alvo de estudiosos e especialistas em ufologia, sendo que poderá ter um dia específico para “curiosos”. A expectativa é reunir cerca de mil pessoas, inclusive de renomes internacionais da ufologia. “Estamos motivados, pois pudemos nos certificar da importância do caso de Varginha no cenário da ufologia mundial nesse congresso em Belo Horizonte”, disse Barry, que é Secretário de Turismo, em Varginha.

A programação está sendo definida pelos ufólogos Marco Aurélio Leal, do Grupo de Estudos e Pesquisas Ufológicas de Sorocaba (GEPUS) e Ademar José Gevaerd, da Editora UFO juntamente com a Secretaria Municipal de Turismo e Comércio de Varginha.

“Gostaria de convocar a todos para o 1º Congresso Internacional sobre o Caso Varginha na cidade de Varginha, onde será um grande marco para Ufologia Brasileira. Estamos todos unidos contra a desinformação que o Exercito Brasileiro realizou. Participação especial do Pesquisador e Documentarista americano James Fox e testemunhas do caso. Em breve, mais informações”, escreveu Marco Aurélio em sua linha do tempo no Facebook. Também nas redes sociais, Gevaerd enfatiza que “há tempos a população de Varginha e do Sul de Minas e a Ufologia Brasileira em geral pedem novas informações sobre o Caso Varginha. Engana-se quem pensa que o episódio foi esquecido. Vários pesquisadores, entre eles, e principalmente, o próprio Marco Leal, não param de colher depoimentos de novas testemunhas e de avaliar nossos relatos”.

“O Congresso não terá ônus só bônus, pois mobilizará a rede hoteleira, de restaurantes e outros segmentos do comércio e turismo, além da repercussão, por isso, estamos pensando em desenvolver um roteiro turístico e outras atrações como exposição de peças artesanais alusivas ao tema”, completou Barry.

Informações sobre o Congresso já podem ser obtidas com Marco Leal por meio do telefone (15)97404-4358.

Fonte: Blog do Madeira