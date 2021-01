Estudante de Direito é preso com cerca de 25 mil micropontos de droga sintética em Varginha

Droga era repassada para vários Estados do país.

Redação CSul/Foto: Polícia Federal

Um estudante de Direito foi preso nesta sexta-feira (15), em Varginha. A Polícia Federal efetuou a prisão em flagrante, no momento em que o jovem recebia cerca de 25 mil unidades de uma droga ainda pouco conhecida na região.

De acordo com investigações, o autor usava a agência central dos Correios de Varginha para receber as drogas, separava em porções e depois repostava na mesma agência para destinatários identificados em pelo menos quinze Estados do Brasil.

Segundo o delegado da Polícia Federal de Varginha, Cristiano Elói, a quantidade de droga apreendida com ele, em torno de 25 mil micropontos, é avaliada e mais de um milhão de reais. O caso continua sendo investigado em segredo de justiça.

*Com informações: Varginha 24hrs