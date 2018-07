Estação Ferroviária recebe VIII Exposição Nacional de Orquídeas

Começa na sexta-feira, 3 de agosto, a VIII Exposição Nacional de Orquídeas de Varginha. O evento prossegue no sábado e no domingo, na Estação Ferroviária.

Participarão cerca de 40 expositores de 20 cidades de Minas Gerais e São Paulo, como São José dos Campos, Divinópolis e Belo Horizonte.

A realização é do Círculo Orquidófilo de Varginha, com apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria de Turismo e Comércio.

De acordo com um dos organizadores, Miguel Caetano de Oliveira, “a expectativa é que mais de cinco mil pessoas passem pela Estação Ferroviária nos três dias de exposição para apreciar a beleza de milhares de exemplares de orquídeas, muitas delas raras e exóticas”.

No sábado e domingo, serão doadas cerca de 600 mudas de orquídeas. Para a troca será necessário levar uma caixinha de leite longa vida. Todas as doações serão revertidas para a Associação do Voluntariado Vida Viva.

Haverá ainda palestras voltadas para o cultivo e manejo das plantas e o público poderá comprar exemplares de rara beleza a preços acessíveis.

Devido à exposição, não acontecerá a apresentação do 5ª da Boa Música. O projeto retorna no dia 09/08 durante o Festival Breja& Gula, que também será realizado na Estação Ferroviária.