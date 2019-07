Estação Ferroviária recebe Arraiá ACIV

A Estação Ferroviária de Varginha recebe no próximo sábado (6), das 10 às 13 horas, o Arraiá ACIV. Festa contará com música, brinquedos, comidas típicas e brincadeira valendo brindes.

Serão distribuídos 500 saquinhos de pipocas gratuitos, para retirar o seu você deverá pegar uma senha.

Outras atrações gratuitas são os brinquedos para as crianças e a pescaria concorrendo a diversos brindes. Para animar o público, haverá show ao vivo com a dupla João Marcos e Sanfoneiro.

Como nas edições anteriores, o Vida Viva será parceiro no evento e comercializará comidas típicas, como: caldo de feijão, cachorro quente, angu mineiro e canjica. O valor arrecadado com as vendas, será revertido em prol do Vida Viva.