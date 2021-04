Estabelecimentos são multados e interditados por descumprimentos de medidas de prevenção ao novo coronavírus em Varginha

Segundo a prefeitura, no final de semana, sete interdições e duas multas foram aplicadas. As principais ocorrências foram registradas por venda e consumação de bebida alcoólica em estabelecimentos.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

A Prefeitura de Varginha segue com fiscalizações por toda cidade reforçando medidas de prevenção à covid-19. A força-tarefa montada pela própria administração municipal e composta por agentes da Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental, Guarda Municipal, Posturas e Polícia Militar, aplicou sanções em estabelecimentos e suspensões de eventos que descumpriram normas e medidas de prevenção ao novo coronavírus.

Segundo a prefeitura, no final de semana, sete interdições e duas multas foram aplicadas. As principais ocorrências foram registradas por venda e consumação de bebidas alcoólica em estabelecimentos.

Ainda conforme a administração municipal, as ações de fiscalização, incluindo os plantões, continuam pela semana. As denúncias podem ser realizadas através do Disk Denúncia: 99107-4735.