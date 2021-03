Estabelecimento é autuado e 15 pessoas multadas pelo não uso de máscara em Varginha

Ação aconteceu no sábado, nos bairros Novo Horizonte e e Santa Luiza.

Redação CSul/Foto: Ilustrativa

Um estabelecimento e 15 pessoas foram autuadas por descumprimentos de normas de prevenção à covid-19, no sábado (6), em Varginha. Segundo a prefeitura, a ação ocorreu no sábado, mais precisamente no bairro Novo Horizonte e na avenida Otávio Marques de Paiva (debaixo do shopping), no Santa Luiza.

Conforme a administração municipal, a multa no estabelecimento ocorreu pois um funcionário não fazia o uso de máscara. Outras 15 pessoas, que transitavam pelos locais da fiscalização, também foram autuadas pelo mesmo motivo.

As medidas foram tomadas visando evitar a proliferação da covid-19 na cidade.