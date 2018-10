Esquema do feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida

A Prefeitura de Varginha informa o esquema de funcionamento das repartições públicas municipais neste feriado prolongado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil e Dia das Crianças.

Os departamentos administrativos fecham nesta quinta-feira (11), após o expediente e reabrem na segunda-feira (15). CSul traz nesta edição o que funciona na Administração Municipal.

Varrição de ruas – De acordo com o Departamento de Limpeza Urbana da Secretaria Municipal de Obras (Sosub), será normal no sábado (no feriado nacional de sexta-feira não haverá varrição);

Coleta de lixo – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semea) informa que os caminhões vão coletar na sexta-feira e no sábado em horário reduzido. No domingo, haverá coleta na área central das 6h às 10h30;

Área Azul – Terá funcionamento normal no sábado (das 8h às 12h);

Policlínicas – De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Seduc) as Unidades Básicas de Saúde – UBS e policlínicas não funcionarão na sexta-feira, sábado e domingo;

Unidade de Pronto Atendimento – UPA e Pronto Atendimento do Hospital Bom Pastor (Traumas) – mantém o atendimento ininterrupto;

Escolas Municipais – A rede municipal de ensino, ou seja, as nove escolas municipais urbanas mais as seis escolas de campo da Prefeitura, além dos 20 Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis-Creches) e um Centro Educacional já não tiveram aula nesta quarta-feira (10). As aulas voltam ao normal na segunda-feira, Dia do Professor;

Foyer Aurélia Rubião (anexo do Theatro Municipal Capitólio) – Exposição de Orquídeas, quinta-feira das 8h às 18h e no sábado até meio-dia;

Seresta na Praça – domingo, das 20h às 22h, na Praça Getúlio Vargas;

Zoológico – funcionamento diário das 8h às 16h30 (crianças até 5 anos e idosos acima de 60 não pagam o ingresso no valor simbólico de R$ 4,00); entre as atrações estão o casal de cobras pitons e a filhote de loba, Pepita;

Parques Municipais Novo Horizonte e Centenário –abrem normalmente sexta, sábado e domingo das 7h às 17h; ambos ficam fechados toda segunda-feira.

Operação Nossa Senhora Aparecida

A Polícia Rodoviária Federal inicia à 00h desta quinta-feira (11), a Operação Nossa Senhora Aparecida 2018. Até às 23h59 do domingo (14), agentes reforçarão trechos estratégicos nas BRs, priorizando ações preventivas para redução da violência no trânsito, visando obter uma redução nos índices de letalidade nas rodovias federais.

Ações desenvolvidas pela PRF serão focadas

Na prevenção e diminuição da gravidade de acidentes;

Em uma resposta rápida para garantir fluidez ao trânsito;

No combate às infrações de trânsito, em especial às condutas geradoras de acidentes como: o excesso de velocidade, as ultrapassagens proibidas, dirigir sob influência de álcool, transitar pelo acostamento, dentre outras.

Formato da operação

A fiscalização e o policiamento serão intensificados, através de rondas ostensivas nas rodovias e do posicionamento estratégico das viaturas e policiais ao longo dos trechos mais movimentados e considerados críticos, pelo alto índice de acidentes e pela elevada taxa de cometimento de infrações de trânsito.

Para tanto aproximadamente 800 policiais, em escalas de revezamento, utilizarão 23 radares e 200 etilômetros.

Restrições de tráfego

Por medida de segurança, devido ao grande aumento no fluxo de veículos, a PRF restringirá o tráfego de veículos que necessitam de Autorização Especial de Trânsito (AET), como alguns bitrens, rodotrens, treminhões, cegonheiras carregadas e veículos com cargas excedentes, somente em rodovias federais de pista simples, em alguns dias do feriado.

Dias e horários das restrições

11/10 – quinta-feira, das 16h às 22h;

12/10 – sexta-feira, das 06h às 12h;

14/10 – domingo, das 16h às 22h;

Obs: O motorista que descumprir a determinação será multado em R$130,16 (infração média), receberá 4 pontos na CNH e terá o veículo retido.

Dicas sobre boas condutas para uma viagem segura

A PRF recomenda algumas condutas para a realização de uma viagem segura.

Planeje sua viagem e faça a revisão de seu veículo. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios. Verifique também toda a documentação do veículo e do condutor.

É obrigatório, em rodovias, o uso dos faróis baixos acesos, mesmo durante o dia. Isso aumenta a visibilidade aos demais condutores e principalmente aos pedestres, além de melhorar a percepção de distância aproximada.

Em caso de chuva durante sua viagem, acione os limpadores de para-brisa, diminua a velocidade e aumente a distância em relação ao veículo que segue à sua frente. Evite estacionar no acostamento. Caso tenha que parar, procure um local seguro afastado da pista de rolamento.

Respeite os limites de velocidade estabelecidos para a via e obedeça às placas de sinalização; onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada, mantenha a velocidade compatível com as condições da via. Quanto maior é a velocidade, maior é o risco e mais graves serão os acidentes.

O condutor e todos os passageiros do veículo devem utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio de idade devem utilizar o equipamento obrigatório compatível (bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação). Em caso de autuação o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração.

Ultrapasse sempre pela esquerda somente em locais permitidos e principalmente onde haja todas as condições necessárias para execução da manobra com segurança. Antes de iniciar uma ultrapassagem, certifique-se da distância e da visibilidade do veículo que pretende ultrapassar e dos que vêm em sentido contrário. Se outro veículo o estiver ultrapassando ou tiver sinalizado a intenção de fazê-lo, dê a preferência e aguarde a sua vez, não acelere, não mude a trajetória do veículo e mantenha distância segura do veículo à frente. Sinalize toda a manobra com antecedência.

Redobre a atenção ao ultrapassar ônibus e caminhões. Por se tratar de veículos grandes e pesados, é preciso se certificar de que há espaço suficiente para realizar uma ultrapassagem segura.

Mantenha-se a uma distância segura do veículo que vai à frente, a fim de se evitar colisões traseiras (tipo de acidente que mais tem sido registrado no Estado) nos casos de freadas bruscas.

Cuidado com os pedestres, principalmente em perímetros urbanos cortados por rodovias. Redobre a atenção e reduza a velocidade sempre que verificar a presença de pedestres nos acostamentos e às margens das rodovias.

É importante também sempre levar água, frutas e alimentos não perecíveis no interior do veículo, para situações inesperadas como congestionamentos e interdições de pista.

Todos os ocupantes do veículo devem portar documento de identificação, inclusive crianças e adolescentes.

Ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. Mantenha distância das laterais traseiras dos veículos, eliminando assim o chamado “ponto cego”. Antes de mudar de faixa de rolamento use os retrovisores. Não trafegue próximo a caminhões. O deslocamento de ar produzido por esses veículos pode desestabilizar a motocicleta. Sempre circule com o farol ligado, para facilitar a visualização da motocicleta pelos pedestres e pelos veículos que estão em sentido contrário. Além disso, trafegar com o farol de motocicleta apagado é infração passível de penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir.

A Polícia Rodoviária Federal deseja uma boa viagem a todos e se coloca à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário através dos telefones de Emergência 191 e (31) 3064-5300.

BR-381

A Arteris Fernão Dias, concessionária que administra a BR-381, irá disponibilizar recursos operacionais extras e esquema diferenciado de sinalização em trechos específicos ao longo dos 570 quilômetros de pista da BR-381 SP/MG, para aumentar a segurança dos usuários durante o feriado prolongado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida. A operação especial de tráfego terá início nesta quinta-feira, às 18h00, e se estenderá até às 23h59 do domingo.

A concessionária estima que mais de 1,1 milhão de veículos passem pela rodovia no trecho entre São Paulo e Belo Horizonte. A concentração do tráfego deve acontecer nos dois extremos da rodovia: entre Guarulhos e Vargem (SP) e entre Contagem e Itatiaiuçu (MG). A expectativa é de que o fluxo fique intenso a partir das 18h00 de quinta-feira.

Horários de maior movimento

Saída

11/10 – quinta-feira, das 18h às 24h;

12/10 – sexta-feira, das 06h às 14h;

Volta

14/10 – domingo, das 12h às 23h59.

As obras serão reduzidas neste período e não haverá trechos com interdições na via durante a operação especial e serão retomadas na segunda-feira, após o término da operação especial.

Para uma viagem mais tranquila, a concessionária orienta os usuários a adotarem medidas de segurança, como fazer a revisão prévia no veículo e utilizar sempre o cinto de segurança em todos os bancos, além da cadeirinha infantil para o transporte de crianças. É importante também respeitar os limites de velocidade e programar paradas ao longo da viagem para descanso e alimentação.

Manutenção preventiva do veículo

Os motoristas devem ficar atentos às condições do freio, velas e sistema de arrefecimento, além de realizar a troca de óleo, do filtro de ar e de combustível sempre que necessário.

A manutenção preventiva é fundamental para minimizar os riscos de acidentes de trânsito. Os condutores devem respeitar os prazos e as orientações do manual do proprietário e, sempre que necessário, recorrer a profissionais habilitados. A manutenção em dia evita quebras, gastos com consertos e principalmente os acidentes.

Atendimento a panes mecânicas – remoção de veículos

Além dos 14 guinchos leves, três guinchos médios, três guinchos pesados e três guinchos super pesados que operam na rodovia, a concessionária também possui um convênio de prestação de serviços com empresas de remoção para dar maior agilidade aos atendimentos.

Ainda fazem parte dos recursos operacionais da concessionária 12 ambulâncias de resgate e seis ambulâncias equipadas com UTI para atendimento pré-hospitalar de urgência. Mais 13 viaturas de inspeção de tráfego e veículos operacionais de apoio ao combate a incêndio que percorrem constantemente a rodovia.

Para informações sobre as condições de tráfego, os usuários da Arteris Fernão Dias podem consultar o site da concessionária http://www.arteris.com.br/fernao-dias acessar o perfil do Twitter @Arteris_AFD ou ainda, entrar em contato por meio do 0800 283 0381 e do 0800 717 1000* (para usuários com deficiência auditiva ou da fala; não aceita chamadas de celulares e telefones convencionais).

Painéis de mensagens variáveis

A concessionária disponibiliza nove painéis de mensagens variáveis móveis para informar as condições da rodovia, além de 10 painéis de mensagens variáveis fixos que transmitem informações de alerta em casos de emergências e/ou mensagens educativas.

Pedágios

Na rodovia Arteris Fernão Dias, a tarifa básica de R$ 2,30 é cobrada nas oito praças de pedágio, em ambos os sentidos.