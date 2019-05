Espetáculo ‘Fora da Caridade Não Há Salvação’ será apresentado dia 25 no Theatro Capitólio

O espetáculo ✨ Fora da Caridade Não Há Salvação ✨ será apresentado em Varginha no dia 25 de maio, no Theatro Municipal Capitólio.

Internado num hospital devido a um câncer, José, um ateu convicto, vive um renascimento espiritual, a partir de conversas com uma enfermeira espírita. Muitas surpresas são reservadas nessa história de FÉ, DOR, RENOVAÇÃO, ESPERANÇA e AMOR.

Ingressos

Os ingressos solidários estão sendo vendidos no valor único antecipado de RS 25,00.

Doe no dia do espetáculo (na entrada do teatro), 1 Kg de alimento não perecível, que será destinado às pessoas carentes através dos Centros Espíritas da cidade.

Pontos de vendas

✔️AÇAÍ CLUB – Av. Rio Branco, 399 – Centro – Varginha – 3221-9498.

✔️LOJA TINDOLELÊ – Rua Pte. Antônio Carlos, 658 – Centro – Varginha – 3221-4811.

✔️Ou ainda online através do site Mega Bilheteria (nos cartões de crédito): https://www.megabilheteria.com/evento?id=20190419155440

O Espetáculo

FÉ, DOR, RENOVAÇÃO, ESPERANÇA e AMOR são alguns dos elementos abordados no NOVO espetáculo, “FORA DA CARIDADE NÃO HÁ SALVAÇÃO”, de Cyrano Rosalém, que chega em Varginha no dia 25 de maio, sábado às 20h30 no Theatro Municipal Capitólio. No palco, Érica Collares e Rogério Fabiano dão conta do recado nessa emocionante história sobre renascimento. A direção também é assinada por Rosalém. Em tempo: os atores e a equipe já são referência pelo país em peças com tema espírita. Há sete anos, eles viajam em turnê pelo Brasil com quatros produções sobre o tema, entre elas “Allan Kardec – Um olhar para a eternidade”, sucesso de público e visto por mais de 500 mil pessoas em cem cidades no Brasil.

O espetáculo se passa num quarto de hospital, onde José está internado devido a um câncer. Ateu convicto, ele tem conversas diárias com a enfermeira espírita Maria. Os assuntos versam não somente sobre a doença dele, mas sobre a existência da espiritualidade. Nem ele nem ela têm pudores de falar sobre as suas vidas pessoais e suas trajetórias. Os embates sucedem-se o tempo todo, ora cômicos, ora trágicos. Mas, sem que percebesse, a índole materialista de José irá se transformando. Num trecho da peça, Maria diz: “Se as dores do seu irmão não lhe causam dor, então, quem precisa de ajuda é você”. A peça foca no pensamento positivo. “A mensagem é: acredite em você mesmo. Nunca desista”, enfatiza o autor Cyrano Rosalém, que teve num sonho a inspiração para criar o texto. Muitas surpresas são reservadas nesta emocionante história.

Texto e direção: Cyrano Rosalém. Atuação: Érica Collares e Rogério Fabiano.

Informações

MM Produções Artísticas 🎭 ➡️ (35) 99129-0061 / 99106-7489 – (Ambos WhatsApp)

Vídeo