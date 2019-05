Espetáculo “A Pereira da Tia Miséria” encanta público em Varginha

Em cima de pernas de pau, os atores do Núcleo Ás de Paus, de Londrina/PR, encantaram dezenas de pessoas no início da noite desta quarta-feira (29/05) com o espetáculo “A Pereira da Tia Miséria”. Varginha é uma das três cidades de Minas Gerais a receber a peça que conta com o patrocínio da Petrobras Distribuidora, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A apresentação foi gratuita e contou com tradução simultânea em libras, além de visita tátil para a acessibilidade de pessoas atendidas pelo Codeva, que possuem deficiências auditiva ou visual. A companhia levou para o espaço público a dramaturgia de Luan Valero baseada em um conto popular espanhol, que narra a história da “Miséria”, uma velha que se perdeu de seu filho “Fome” e vive à espera de seu reencontro.

Figuras alegóricas como a Miséria e a Morte são personificadas em cena e, junto às outras, dão vida a este universo fantástico e, paradoxalmente, realista. Além de apresentar elementos populares como a perna de pau e o texto em rima, o espetáculo é realizado na rua, lugar que já proporcionou ao grupo grandes aprendizados por ser repleto de espontaneidade e sutilezas.

Em Varginha, a peça contou com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural e da Secretaria de Turismo e Comércio. De acordo com Lindon Lopes, diretor-superintendente da Fundação Cultural, “foi uma honra poder receber um espetáculo com tanta qualidade e beleza para oferecer gratuitamente aos varginhenses. O Núcleo Ás de Paus surpreendeu e sempre será muito bem recebido em nossa cidade”.

O grupo realizou ainda um intercâmbio com o Centro de Convivência do Idoso e uma oficina no Theatro Capitólio com alunos e professores da rede municipal e com grupos de teatro de Varginha. Mais fotos podem ser acessadas em facebook.com/fundacaoculturaldevarginha.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha