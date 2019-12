Espaço Cultural Dom apresenta espetáculo “Alegria, o sentido da Vida”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste domingo (08), às 19h, a Associação Espaço Cultural Dom apresenta o espetáculo “Alegria, o sentido da Vida”. No palco do Theatro Capitólio estarão alunos e instrutores que participam das atividades desenvolvidas na E.E. Antônio Corrêa de Carvalho e na Estação da Cidadania (antiga PEC). Vai ter ainda a participação da dançarina Elaine Nascimento e dos integrantes da Casa da Capoeira, que são parceiros do projeto.

Os convites são gratuitos e podem ser obtidos com os monitores ou ainda pelo 9 8883-9722. De acordo com o diretor da associação, Apoliano Rios, “o espetáculo vai contar um pouco da história da nossa associação, que existe há 12 anos. Ele retrata a importância da renovação do quadro de voluntários, daquelas pessoas que querem fazer o bem, e vai reforçar esse gesto de doação”.

A Associação Espaço Cultural Dom foi criada em 2007 e oferece inúmeras atividades gratuitas para centenas de crianças e jovens da E. E. Antônio Corrêa de Carvalho, localizada Jardim Mont Serrat, e na Estação da Cidadania, no Jardim Estrela. É uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que nasceu do sonho de alguns amigos de ver um futuro melhor para as comunidades carentes de Varginha, mantendo a juventude distante das drogas. “Estamos buscando mais pessoas que tenham estes dons e queiram compartilhar com a comunidade”, relata Apoliano Rios.

A apresentação conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha