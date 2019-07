Escritores de todo Brasil podem se inscrever gratuitamente na V Feira Literária de Varginha

De 30 de outubro a 01 de novembro, a Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, realiza a FLIV 2019 – V Feira Literária de Varginha. O evento contará com a parceria da Associação dos Poetas e Escritores do Sul de Minas (APESUL) e acontecerá na Praça do ET entre 13h e 21h, com toda programação gratuita.

Escritores de todo Brasil poderão participar da FLIV com exposição e venda de livros lançados por eles nos últimos cinco anos. Não será cobrada taxa de participação. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição abaixo fornecendo os dados pessoais e das obras lançadas. O prazo é até 16 de agosto de 2019. Logo após o cadastro, uma comissão selecionará os autores que poderão participar, já que o espaço é limitado.

A organização não oferecerá hospedagem, transporte e alimentação durante o evento. O escritor deverá arcar com todos os custos e se comprometer a estar no estande montado na feira durante todo o período de realização.

Os escritores residentes em Varginha não precisam fazer a inscrição, mas deverão entrar em contato com a Fundação Cultural para manifestar o interesse em participar da FLIV.

Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail fliv@fundacaoculturaldevarginha.com.br ou pelo telefone/WhatsApp: (35) 3690-2700.

