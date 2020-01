Escritor Kelvin Matheus lança livro “Libélula 44” no Museu Municipal de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

O Museu Municipal de Varginha recebe na próxima quarta-feira (29/01), às 19h, o lançamento do livro “Libélula 44”, do jovem escritor varginhense, Kelvin Matheus. O evento é aberto ao público e contará com um bate-papo sobre a obra e as experiências do autor, além da sessão de autógrafos.

“Libélula 44” é composto por 16 histórias escritas entre 2015 e 2019, período em que o escritor cursou Letras na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), localizada na região do Campo das Vertentes de Minas Gerais. Dentre as histórias no livro estão “Curso de Filosofia em Apenas Dois Passos”, “O Cavaleiro da Rosa sobe a Torre de Babel”, “Ferida Aberta”, “Sturm e Drang”, “Relato de uma Formiguinha”.

O livro, que no evento será vendido a R$ 15,00, é todo produzido artesanalmente e costurado à mão. “Em 2017, comecei Libélula 44, apaixonado no formato zine, por ser barato e prático. É um formato que vêm dos fã-clubes de literatura e de música, desde os tempos anteriores ao mimeógrafo. A cultura do punk rock se espalhou assim. Isso me deu a autonomia e liberdade de fazer meu primeiro livro sozinho”, relata Kelvin Matheus.

Kelvin é varginhense e tem 23 anos. “Nasci em 1996, mesmo ano do incidente ufológico que deixou Varginha famosa. Nesta época, também estrearam o Nintendo 64 e os primeiros jogos de Pokémon, no Game Boy. Divido aniversário com Oscar Wilde, que também nasceu em 16 de outubro”, diverte-se o autor.

O nome do livro foi inspirado no nome de uma galáxia que está a 320 milhões de anos-luz de distância da Terra. Ela foi descoberta em 2014 e tem a mesma massa da Via Láctea, mas com estrelas quase não perceptíveis e 99,99% da sua estrutura galáctica é na forma de matéria escura.

O lançamento conta com o apoio da Prefeitura de Varginha, por meio da Fundação Cultural, e da Apesul – Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas.

O Museu Municipal de Varginha está localizado na Praça Governador Benedito Valadares, 141 – Centro. O contato com o autor pode ser feito pelo e-mail kelvinmatheus9@gmail.com ou pelo Instagram @kelvinmatheusrosa.

Fonte e fotos: Fundação Cultural de Varginha