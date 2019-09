Escolas recebem kits esportivos conquistados por vereadores

Pin Compartilhar 0 Compart.

Representando a Câmara Municipal de Varginha, o vice-presidente Marquinho da Cooperativa, juntamente com os vereadores Zué do Esporte e Leonardo Ciacci, participou na manhã desta sexta-feira (30), da solenidade de entrega de kits esportivos para escolas do município.

O evento realizado no auditório do Propac II contou ainda com a presença do prefeito em exercício Vérdi Melo, secretários municipais, diretores e professores de escolas da cidade.

O material distribuído para 27 instituições de ensino, sendo 13 escolas municipais e 14 estaduais, foi conquistado pelos vereadores Marquinho da Cooperativa e Zué do Esporte através do então Secretário Adjunto de Esportes à época, Ricardo Sapi, que doou os materiais esportivos que aguardavam na Secretaria Municipal de Esportes para serem distribuídos.

Falando em nome da Câmara de Varginha, o vice-presidente Marquinho da Cooperativa destacou todo o trabalho e empenho em conseguir os materiais. “O que vemos aqui é o resultado de uma ação de incentivo ao esporte em prol das nossas escolas. A combinação entre esporte e educação é fundamental para a formação das nossas crianças”, disse Marquinho. O vereador ainda frisou a parceria e o apoio das secretarias municipais de Educação e Esportes.

Foram entregues bolas de diversas modalidades, bambolês, tatames, além de tabuleiros de damas e xadrez para as 27 escolas.

Fonte e fotos: Câmara Municipal de Varginha