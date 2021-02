Escolas privadas de Varginha definem retorno para o dia 8 de março

Apesar da autorização por parte da prefeitura para retorno às aulas presenciais no dia 1º de março, nenhuma instituição privada confirmou retorno imediato.

Redação CSul: Franciele Brígida/Foto: Pixabay

A última quinta-feira (25), foi decisiva entre proprietários e diretores de escolas privadas de Varginha; isso porque, a administração municipal autorizou o retorno das aulas nos ensinos particulares, estaduais e federais a partir desta segunda-feira (1°), de forma híbrida, ou seja, com 50% dos alunos se revezando em dois grupos há cada semana e na terceira ambos terão aulas de forma remota.

Conforme a prefeitura, para o retorno às aulas presenciais será necessário que toda instituição passe por vistoria. A Vigilância Sanitária segue verificando se foram obedecidos os protocolos sanitários impostos em decretos municipais. Vistoria essa, que já está praticamente finalizada.

Na cidade, boa parte das instituições já estabeleceram o retorno de maneira segura para o dia 8 de março, são elas: Alpha, Marista e Santos Anjos.

As escolas divulgaram, também, informativos em suas redes sociais sobre retorno das aulas e cronograma. O Colégio Batista comunicou que as aulas no sistema hibrido deverão retornar no dia 15 de março.

Em contato com o Colégio Adventista de Varginha, o CSul foi informado que, a instituição aguarda liberação da Vigilância Sanitária, até o momento não há data definida.

O CSul tentou contato com o Colégio Catanduvas, porém não obteve retorno.

Vale ressaltar que, todas as escolas ainda aguardam a autorização oficial por parte da Vigilância Sanitária.

Como fica a Rede municipal

Segundo a prefeitura, as aulas na rede municipal foram adiadas para o dia 5 de abril, devido à adequações exigidas pela Vigilância Sanitária em prédios das escolas, adequações essas, que ainda não ficaram prontas. Portanto, foi tomada a decisão de adiamento visando o retorno das aulas presenciais conjuntas na escolas municipais de Varginha.