Escolas municipais recebem carreta-escolar do projeto “Educar para Preservar”

A Rede Municipal de Ensino de Varginha recebeu nos dias 15, 16 e 17, a visita da carreta-escola do projeto “Educar para Preservar”, lançado por FURNAS. As escolas do Ensino Fundamental I e II da Rede Municipal de Ensino (alunos dos 2º aos 9º anos) participaram do evento, que contou com aulas de 30 a 40 minutos para cada turma de alunos. Os professores também receberam uma breve formação para aplicação do projeto em suas escolas e disseminação das informações recebidas.

A carreta-escola ficou estacionada em frente ao 24º Batalhão da Polícia Militar, no Bairro Padre Vitor. Transformada em moderna sala de aula, a carreta baú, com 15 metros de comprimento, foi toda equipada com tecnologia de ponta. Totalmente acessível para deficientes físicos, o baú virou uma unidade móvel de educação e possui laboratório, com material audiovisual, maquetes, jogos, experimentos interativos, filmes em 3D, realidade aumentada. O objetivo principal desse projeto é tornar professores, alunos e toda a comunidade, multiplicadores dos conceitos relacionados à preservação ambiental das nascentes da região, e do uso eficiente e seguro da energia elétrica.

Os estudantes puderam participar ativamente das aulas dadas pelos professores instrutores Caíque Dias, Lucas Monteiro e Thiago Ferrari, onde se mostraram interessados e muito entusiasmados com os conhecimentos adquiridos, durante o tempo em que estiveram na carreta-escola.

O supervisor do projeto João Paulo Antonelli agradeceu e elogiou a participação de todas as escolas da rede municipal, prometendo retorno em 2019 para continuar o trabalho iniciado, com outras turmas das instituições escolares.

A Secretaria Municipal de Educação agradece a parceria feita com o Projeto “Educar para Preservar”, que foi um verdadeiro sucesso!

Fonte: Solange Conde/SEDUC / Fotos: Prefeitura de Varginha