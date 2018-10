Escolas municipais participam do projeto Samuzinho na Escola

Nesta quarta-feira (3), as escolas municipais de Varginha participaram do Projeto Piloto “Samuzinho na Escola”, que foi realizado nas dependências do CISSUL SAMU – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas.

O projeto tem como objetivo desenvolver atividades teóricas, práticas e lúdicas visando promover educação em saúde para estudantes do 4º ao 6º anos do Ensino Fundamental, bem como conscientizá-las quanto aos prejuízos e riscos de brincadeiras como trotes, tanto para o SAMU quanto para a população do Sul de Minas.

O secretário executivo do CISSUL SAMU, Jovane Ernesto Constantini e a coordenadora do NEP, Kátia Aparecida Ferreira deram início aos trabalhos agradecendo a presença dos alunos e representantes da Secretaria Municipal de Educação.

No auditório, os alunos assistiram a uma peça teatral representada pelos colaboradores do NEP – Núcleo de Educação Permanente, abordando o tema “TROTE”, que deixou a plateia admirada com a situação encenada. Em seguida tiveram a oportunidade de conhecer a ambulância USA – Unidade de Suporte Avançado (UTI Móvel), utilizada pelas equipes operacionais do SAMU e estiveram na Central de Regulação onde são realizadas as triagens de todas as ligações dos cidadãos que necessitam do atendimento de urgência e emergência para conhecer a logística dos atendimentos do 192.

Os alunos receberam um treinamento, com enfoque em manobras de primeiros socorros para casos de paradas respiratórias e desengasgos, que foi ministrado pela coordenadora do NEP e sua equipe composta pelos instrutores João Otávio Braz Júnior, Alexander Dias Caldeira, Pierre Bebiano, Elaine da Silva Oliveira e Arnaldo Mendes de Lima Júnior.

Depois, todos receberam certificado de participação do projeto. Além da equipe SAMU, participaram da entrega dos certificados, o prefeito de Varginha Antônio Silva e seu vice Verdi Lúcio Melo, a secretária de Educação, Rosana Aparecida Carvalho, a coordenadora de Pesquisa, Projetos e Formação Continuada, Solange Inácio Ribeiro Conde e a professora da E. M. Dr. Jacy de Figueiredo – CAIC I, Vera Maura Rosa.

No pátio do CISSUL SAMU, os estudantes participaram de um momento interativo e divertido com o mascote “Samuzinho”, onde foi servido um delicioso lanche para todos os presentes.

Alunos participantes do projeto