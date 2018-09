Escolas Municipais participam do 11º Varginha Acessível 2018

No sábado, 15, a Secretaria Municipal de Educação, através de suas instituições escolares, participou do 11º Varginha Acessível, evento realizado pelo Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Varginha – CODEVA, quando foi feita uma homenagem ao Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. O Varginha Acessível acontece anualmente e é um evento gratuito e aberto a toda população. Durante o evento foram realizadas atividades culturais, artísticas, recreativas e atendimentos de saúde.

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Varginha, por meio das escolas Escolas Municipais Antônio de Pádua Amâncio, Profª Maria Aparecida Abreu e José Augusto de Paiva, participaram com apresentações artísticas e culturais, demonstrando muita alegria e disposição. Além das escolas municipais, a 11ª edição do Varginha Acessível também contou com a presença da FUVAE e das escolas estaduais e particulares, que se apresentaram com seus alunos e profissionais.

O tema deste ano foi “Eu curto Inclusão” e houve premiação para os alunos das escolas, que participaram com desenhos e produções escolares. Os vencedores foram:

Categoria Livre – estudantes com deficiência, público-alvo da educação especial, matriculados nas escolas do município.

1º Lugar: Diego Miguel Ferreira – Aluno da E. M. Professora Helena Reis – CAIC II

Professora Orientadora: Viviane Aparecida Venâncio

2° Lugar: Antônio Rabelo Retori – Aluno da E. M. Antônio de Pádua Amâncio

Professora Orientadora: Maria Neusa J. Silva

3º Lugar: Vitor Rafael Alves – aluno da E.M. Profª Maria Aparecida Abreu

Professora Orientadora: Polyana Balbino Xavier

Categoria Desenho – estudantes de 1º ao 3º anos do Ensino Fundamental I

1º Lugar: Rayane Moura de Oliveira – Aluna da E. M. Antônio de Pádua Amâncio

Professora Orientadora: Lúcia de Sousa Alves

2º Lugar: Iury Vieira de Lima – Aluno da E. M. Professora Helena Reis – CAIC II

Professora Orientadora: Gleides

3º Lugar: Mariany dos Reis Lemos – Aluna da E. M. José Augusto de Paiva

Professora Orientadora: Maria Helena Barreiro Maciel

Categoria Desenho com frase – estudantes do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental I

1º Lugar: Isabela Cabral e Silva – Aluna da E. M. José Augusto de Paiva

Professora Orientadora: Sônia Destéfani

2º Lugar: Thaiane Martins Juvêncio – Aluna da E. M. Domingos Ribeiro de Rezende

Professora Orientadora: Edna Sarto Fais

3º Lugar: Lívia Rezende Caiafa – Aluna da E. M. Professora Maria Aparecida Abreu

Professora Orientadora: Mônica G. Paravizo Bregalda

Categoria Produção de texto – estudantes do 6º ao 9º anos do Ensino Fundamental II e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio.

1º Lugar: Bruna Neves Rodrigues – Aluna da E. E. Professora Aracy Miranda

Professora orientadora Marli de Fátima Pala

2º Lugar: Gabriella Vilas Boas de Oliveira – Aluna da E. E. Professora Aracy Miranda

Professora Orientadora: Marli de Fátima Pala

3º Lugar: Diogo da Silva Balbino – Aluno da E. M. Matheus Tavares

Professor orientador: Maria da Glória O. Silva

As crianças se divertiram gratuitamente com brinquedos infláveis e assistiram a uma apresentação especial do Grupo de Choro Brasileirinhos, com o “Projeto Brasileirinho: choro nas escolas e praças”. O professor Francisco Dib e seu parceiro musical, o artista plástico, Lucas Abreu, também se apresentaram e encantaram os presentes.

Texto: Solange Conde/SEDUC – Varginha/MG / Fotos: Prefeitura de Varginha