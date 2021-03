Escolas Municipais de Varginha recebem adequações para retorno seguro das aulas no modelo híbrido

E. M. São José recebeu demarcações nesta quarta-feira (3); pais ou responsáveis podem escolher entre sistema híbrido ou remoto.

Redação CSul – Franciele Brígida/Foto: Divulgação

As escolas da Rede municipal de Varginha seguem sendo adaptadas para o retorno seguro das aulas. Segundo a prefeitura, o retorno está previsto para o dia 5 de abril e seguirá o sistema híbrido.

Neste sistema, os alunos serão divididos em grupos, 50% deles frequentarão as aulas na primeira semana e os outros 50% farão aula remota. Na semana seguinte, será trocado: quem ficou em casa terá aula presencial e quem esteve na escola terá aula online. Na terceira semana todos ficarão em casa.

As unidades de ensino estão recebendo demarcações, conforme vídeo divulgado pela prefeitura. Nesta quarta-feira (3), a Escola Municipal São José recebeu as adaptações, as mesmas medidas serão adequadas em todas as escolas da rede municipal.

Para o retorno das aulas, os profissionais de educação serão testados 48 horas antes, depois de sete dias o teste será feito novamente e o processo se repetirá após 14 dias.

Os pais ou responsáveis tem a possibilidade de escolher o sistema híbrido ou somente online. Esta decisão deverá ser por escrito através de declaração fornecida pela escola.

Poderá ser feita alteração na modalidade a qualquer momento, porém a escola deve ser comunicada.

*Com informações: Varginha Digital