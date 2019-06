Escolas municipais aderem a paralisação nacional nesta sexta

Várias escolas municipais e CEMEIs de Varginha irão aderir à paralisação nacional nesta sexta-feira (14). A paralisação geral tem como pauta o direito à aposentadoria e às verbas públicas para a educação, além de mostrar força contra a reforma da previdência. Também levanta temas como maior geração de empregos formais, retomada do crescimento da economia, contingenciamento na educação.

A ação é organizada nacionalmente por várias centrais, entre elas a CUT, CTB, Força Sindical, CGTB, CSB, UGT, Nova Central, CSP- Conlutas e Intersindical.

Nota Oficial

A prefeitura de Varginha divulgou nota oficial na manhã desta quinta-feira (13), informando quais instituições participarão do protesto.

“Conforme Ofício enviado pelo SINPROMAG/VGA, na sexta-feira, 14, haverá um movimento nacional, cuja pauta abrange o direito à aposentadoria e às verbas públicas para a educação. Nesse sentido, considerando o direito dos servidores à livre participação nesse movimento, bem como para resguardar o direito do aluno aos 200 dias letivos/800 horas anuais, foi realizada uma consulta aos servidores do período vespertino das unidades escolares da rede municipal, para verificar o interesse em participar do movimento. Assim, conforme o resultado da consulta, definimos o funcionamento das unidades escolares da rede municipal no período vespertino do dia 14/06″, disse a nota da Prefeitura de Varginha.

Escolas e CEMEIs

Escolas e CEMEIs que optaram em não aderir à manifestação, e terão funcionamento em horário normal no período vespertino: