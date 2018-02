Escolas do campo se reúnem para planejar o início do ano letivo

Ocorreu nesta manhã do dia 15/02, no salão de reuniões da Igreja do Mártir São Sebastião, o primeiro encontro pedagógico/administrativo com as diretoras, supervisoras e professores das escolas rurais do município.

O encontro contou com a palestra intitulada “Motivação profissional e as Relações Interpessoais” proferida pelo ilustre Secretário do Planejamento, Professor José Manuel Magalhães Ferreira.

O planejamento é de extrema importância para organizar e elucidar as expectativas educacionais para 2018. Planejar é uma ação contida na educação por conter características básicas para acontecer, como o não improvisar, o pensar o futuro, assim como os caminhos que possam dar um norte para que seja possível executar as ações educativas, devendo haver avaliação e acompanhamento das próprias ações, onde desta forma o planejar e avaliar andam de mãos dadas, num processo contínuo voltado para buscar para onde ir e as maneiras adequadas para se chegar lá.

