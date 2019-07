Escolas de Varginha se destacam na Olimpíada Brasileira de Matemática

Alunos das escolas públicas de Varginha se destacaram na primeira fase da Olimpíada Brasileira de Matemática – OBMEP 2019.

A prova da primeira fase aconteceu no dia 21 de maio e alunos de 13 escolas estaduais e cinco municipais, além do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – Cefet, se classificaram para a segunda fase da OBMEP. Ao todo, 502 alunos se classificaram.

Na primeira fase, foi aplicada uma prova objetiva de 20 questões, diferenciadas por níveis em cada escola inscrita. A correção foi feita pelos professores das escolas, a partir de instruções e gabaritos elaborados pela OBMEP.

Alunos participaram em três níveis

• Nível 1 – estudantes de 6º ou 7º anos do Ensino Fundamental

• Nível 2 – estudantes de 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental

• Nível 3 – estudantes do Ensino Médio

Em Varginha se classificaram 155 alunos no nível 1; 141 no nível 2 e 206 no nível 3.

Próxima fase

No dia 27 de agosto serão divulgados no site da OBMEP, os locais para a prova da segunda fase.

Avaliação será no dia 28 de setembro. Será uma prova discursiva com seis questões, também diferenciadas por níveis. As provas serão aplicadas em centros escolhidos pela OBMEP. Os nomes dos vencedores serão divulgado no dia 03 de dezembro.

Na edição da OBMEP 2018, a estudante Isabela Cristina Ângelo Mendonça conquistou a medalha de bronze. Ela estuda na E.M. José Augusto de Paiva.

