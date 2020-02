Escola Municipal no Carvalhos será inaugurada neste sábado

Pin Compartilhar 0 Compart.

Prefeitura de Varginha inaugura neste sábado (15), a Escola Municipal Professor Wanderley Bueno Oliveira construída no Bairro Carvalhos exclusivamente com recursos próprios. O investimento chegou a aproximadamente R$ 3,4 milhões incluindo a construção e o novo mobiliário. A capacidade é para atender cerca de 500 alunos da populosa região abrangendo os bairros Carvalhos, Cruzeiro do Sul, Novo Tempo e Imperial, o que trará uma tranquilidade muito grande aos pais e um conforto aos estudantes, pois não precisarão mais se deslocar para outros bairros.

Entre as novidades está o ensino em tempo integral, ou seja, os estudantes do 1º ao 5º ano vão frequentar oficinas como de arte, musicalização, atividade física e reforço escolar. O diretor Wander Luiz de Almeida disse que a comunidade já “abraçou” a nova escola, pois as aulas começaram na última segunda-feira. “Estão todos motivados e felizes”.

Estrutura:

– 12 salas de aula;

– Sanitários masculinos, femininos e para alunos com deficiência;

– Bloco administrativo com: salas de coordenação, direção, almoxarifado e secretaria;

– Bloco com laboratório de informática: sala multimídia, sala de leitura e sala dos professores;

– Bloco com cozinha: cozinha, despensa, área de serviço e refeitório coberto;

– Quadra escolar coberta.

O espaço conta com estacionamento amplo na entrada e todos os espaços são interligados por passarelas cobertas.

A Secretária Municipal de Educação, Rosana Carvalho disse que todos “estão muito felizes em fazer a entrega de uma escola moderna e equipada para toda a comunidade dos bairros Carvalhos, Cruzeiro do Sul, Novo Tempo e Imperial. A Escola Municipal Prof. Wanderley Bueno Oliveira é uma escola modelo de tempo integral, pois o nosso maior objetivo é proporcionar aos alunos daquela região a melhoria na qualidade da educação e o acesso a outras oportunidades de aprendizagem. Com a nova escola, nossos alunos não vão enfrentar mais as dificuldades de deslocamento para outros bairros distantes, além de ser um espaço de convivência para que eles não fiquem nas ruas no contra turno das aulas, expostos a situações de risco que hoje infelizmente rondam as nossas famílias”.

Nome da escola:

Professor Wanderley Bueno Oliveira, era natural de Campos Gerais, no entanto adotou Varginha como sua cidade, onde prestou relevantes serviços à educação, tendo lecionado em diversas escolas do município e também desempenhado papel fundamental na implantação de vários estabelecimentos de ensino como os tradicionais Cetev, Fafi e Faculdade de Engenharia de Varginha.

Outros investimentos

Para facilitar o acesso da população da região à escola, a Prefeitura construiu um rua que interligará os bairros Novo Tempo e Cruzeiro do Sul ao Carvalhos proporcionando mais comodidade e segurança para quem diariamente se desloca nesse trecho. Antes, o acesso era feito por um trilho improvisado o que demonstra todo o carinho e cuidado da Administração com a população dos bairros envolvidos. O prefeito Antônio Silva disse “estar muito feliz por entregar a essa região uma escola modelo com uma completa estrutura, muitas salas, laboratório, quadra coberta, biblioteca, refeitório e outras dependências funcionais e visando facilitar para as crianças que já estudam nessa nova unidade construímos uma rua o que trará mais segurança e conforto, já adiantando que esse novo trecho será iluminado em breve”.

Fonte e fotos: Assessoria Prefeitura Municipal