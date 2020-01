Escola Municipal no Carvalhos deve ser entregue ainda em janeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

A nova Escola Municipal Wanderley Bueno de Oliveira, construída no bairro Carvalhos, deve ser entregue ainda nesse mês para uso da população.

O prédio está em fase final de acabamento e contará com doze salas de aulas, biblioteca, laboratório de informática, ginásio esportivo coberto, sanitários com chuveiros e salas multiuso. A obra custou três milhões e quatrocentos mil reais aos cofres da prefeitura municipal.

Serão atendidos 500 alunos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, a escola terá aulas nos período da manhã e contará com atividades educativas à tarde.

A ideia da prefeitura de Varginha é atender os moradores, principalmente dos bairros próximos como: Cruzeiro do Sul; Carvalhos e Novo Templo.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Prefeitura de Varginha