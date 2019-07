Escola Municipal José Augusto de Paiva recebe doações de cadeiras

O Via Café Garden Shopping realizou a doação de 120 carteiras escolares para a Escola Municipal José Augusto de Paiva, localizada no bairro Santana. A entrega oficial aconteceu na sede da instituição de ensino, no último dia 12 de julho, e contou com a presença de todos os colaboradores dos setores administrativo, financeiro e de operações do shopping e da secretária municipal de Educação, Rosana Aparecida Carvalho. Durante a entrega, o mascote do centro de convivências, Zedi, fez a alegria dos alunos da escola que puderam brincar e tirar fotos com o simpático ET.

As carteiras escolares pertenciam a uma unidade de ensino que funcionava nas dependências do shopping e serão utilizadas em três salas de aula e passarão a fazer parte do mobiliário da instituição, possibilitando mais conforto e comodidade aos alunos.

“A Prefeitura de Varginha é grande incentivadora e parceira do shopping em várias ações e poder beneficiar algumas crianças da rede municipal de ensino nos dá grande alegria, pois, indiretamente, contribuímos para a educação e crescimento de cada uma delas como cidadãs”, afirma a coordenadora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira.

A secretária Municipal de Educação, Rosana Carvalho, que esteve presente na ocasião, comemorou a doação dos equipamentos. “A chegada desses materiais para a rede pública é muito importante para o ensino municipal e só reforça a relevância da parceria e comprometimento do Via Café Garden Shopping com o município de Varginha”, disse.

