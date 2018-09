Escola do Legislativo promove Gincana do Saber na rede pública

Entre a próxima segunda-feira (24) e sexta-feira (28), a Escola do Legislativo de Varginha realizará a quarta edição da Gincana do Saber, que vai reunir alunos de escolas municipais e estaduais para uma competição sobre a Constituição Federal.

A cidade participa da Gincana Regional do Saber e a cada ano, a etapa municipal da competição tem reunido mais participantes. De uma escola participante em 2015, o número pulou para 12 escolas em 2017, e em 2018, 15 escolas de Varginha vão disputar a gincana.

A partir das 9h, no Plenário da Câmara de Varginha, os 30 alunos irão testar seus conhecimentos sobre a Carta Magna, em um jogo de perguntas e respostas. O evento tradicional da escola promete ser bem animado.

“Nós abordamos o tema usando uma linguagem próxima ao universo dos adolescentes. Assim o jogo fica bem mais atrativo e com bastante conteúdo”, explicou o diretor da Escola do Legislativo de Varginha, Robson Almeida.

Cada escola será representada por uma dupla e a cada dia três duplas competem entre si. No final dos quatro dias de gincana, haverá quatro vencedores que se enfrentarão, em busca do título, na final que será realizada no dia 05 de outubro.

Para o presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Leonardo Ciacci, a gincana proporciona uma oportunidade de aproximar os estudantes do legislativo e das leis que regem o nosso País.

“Pra nós é uma alegria poder receber aqui na Câmara esses alunos que estudaram e se prepararam para uma disputa onde a vencedora é a cidadania. Essas ações demostram que o Poder Legislativo está interessado em instruir ainda mais nossos jovens”, disse Ciacci.

A Gincana Regional do Saber é um projeto realizado em parceria com o Senado Federal. O objetivo é divulgar entre os alunos do Ensino Fundamental II a Lei Maior e a Constituição Federal por meio do livro Constituição em Miúdos e, a partir dele, gerar uma competição saudável entre os estudantes.