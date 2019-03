Escola do Legislativo da Câmara promove palestra sobre ‘e-Social no Setor Público’

A Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Varginha promove, amanhã, uma palestra gratuita com o tema “e-Social no Setor Público”, na sede da Câmara. Será das 14h às 17h e os participantes receberão certificados.

O palestrante, Professor Jorge Francisco Rodrigues fará uma contextualização sobre o e-Social e abordará os aspectos legais e operacionais na fase de implantação. O objetivo é fornecer aos participantes uma visão global do projeto, visando facilitar a operacionalização do sistema nas organizações.

Qualquer pessoa interessada pode participar, principalmente servidores de órgãos públicos, em especial, de Câmaras Municipais e Prefeituras, Guardas Municipais, policiais estaduais e federais e servidores das justiças Federal e Estadual.

As inscrições podem ser feitas até nesta segunda-feira (18). Mais informações pelo telefone (35) 3219-4757. A Câmara fica na Praça Governador Benedito Valadares, 11 – Centro.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha