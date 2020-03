Equipes de Limpeza trabalharão em diversos bairros nesta quarta-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quarta-feira (25), as equipes de Capina e Roçada da Prefeitura de Varginha prosseguem com a limpeza em diversas regiões da cidade. Confira os locais:

Bairros:

– Sagrado Coração

– Vila Moraes

– Bouganville

– Corcetti

– Centenário (imediações do Parque Municipal)

– São Francisco (imediações do Parque Municipal

– Centro

Avenidas:

– Otávio Marques (Catanduvas)

– Princesa do Sul

– Celina Ferreira Ottoni (próximo à UPA)

– Airton Senna (Rezende)

– Santo Afonso (Jardim Europa)

Além disso, o trator executará trabalhos pesados na estrada do Lagamar.

“A Prefeitura pede a todos que aproveitem à quarentena durante o enfrentamento ao coronavírus e reforcem as limpezas em suas casas e imóveis, se lembrando do combate à dengue que deve ser incessante. Atenção também ao lixo que deve ser colocado na rua, apenas minutos antes do horário do caminhão coletor. FIQUE EM CASA”.

Nesta terça-feira (24), as equipes de limpeza trabalharam nos bairros Bela Vista, Sagrado Coração e Cidade Nova.

Foto: Prefeitura de Varginha