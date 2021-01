Equipes da Prefeitura de Varginha seguem realizando melhorias em diversos pontos da cidade; Mutirão da Dengue no Sion tem 2º etapa nesta semana

Poda, capina, manutenção asfáltica e melhorias na iluminação pública são realizados em diferentes bairros do município

Equipes da Prefeitura de Varginha seguem realizando melhorias em diversos pontos da cidade. Os serviços são feitos diariamente, sendo eles, capina, manutenção asfáltica e também melhorias na iluminação pública.

Nesta segunda-feira (25), equipes de poda e capina estão nos seguintes locais: Av. Celina Ferreira Ottoni, Av. Princesa do Sul, Av. Benjamim Constant, Centro, Quadra Sion, Bairro Santa Luiza, Vila Registânea, Bairro São Francisco, Vila Floresta, Bairro Santa Maria e nas imediações do Batalhão da Polícia Militar, no alto do Sion.

Já os bairros, São Lucas, Damasco, Santa Terezinha e Imaculada, recebem serviços de recapeamento asfáltico.

Na última sexta-feira (22), o bairro Santa Terezinha recebeu as novas lâmpadas de Led; já nesta segunda-feira equipes, realizam a troca das luminárias por lâmpadas led, na região do Bairro Eldorado.

No fim de semana o trabalho não parou. Foram trocadas lâmpadas nos bairros Nova Varginha, Parque das Grevilheas e na Rua Santa Belo Zanatelli sábado, já no domingo serviços foram realizados serviços no Industrial Miguel de Luca.

Mutirão da Dengue

A Prefeitura já começou com os Mutirões da Dengue neste ano de 2021. Semana passada foram necessários dois dias de trabalho (quarta e quinta-feira) para dar conta da coleta dos materiais inservíveis em parte do Bairro Sion. Nesta quarta-feira, às 7h, começa a limpeza na segunda parte do bairro que são nas ruas:



Rua Poços de Caldas

Rua Carmo da Cachoeira

Rua Monsenhor Paulo

Rua Sete Lagoas

Rua Cabo Verde

Rua Baependi

Rua Teófilo Otoni

Rua São João Del Rei

Rua Serro

Rua Araxá

Rua Andrelândia

Rua Lambari

Rua Caxambu

Rua São Lourenço

Av. Alaíde Ribeiro Bueno

Av. Antônio Frederico Ozanan

Rua Silvano Galo

Rua Onofre Sanches Moreno

Trav. Alvorada

Trav. São José

Rua São José

Rua Prof. Ramos César

Rua Poeta Edgar de Brito

Rua Maria

Rua Amaro Souza Lemes

Rua Alaor Barbosa Nogueira

Rua Jonas Bernardes de Rezende

Av. Dr. José Justiniano dos Reis

Rua Antônio Plácido de Barros, esq. José Justiniano até esq. Domingos Brito Braga

Rua Estevam Bíscaro, esq. José Justiniano dos Reis até esq. Domingos Brito Braga

Rua Humberto Conde, esq. José Justiniano dos Reis até esq. Domingos Brito Braga

Rua Sebastião Otaviano da Silva, esq. José Justiniano dos Reis até Domingos Brito Braga

Rua Dr. Adelson Barros, esq. José Justiniano dos Reis até Domingos Brito Braga

Rua Quinca Procópio, do início até esq. Domingos Brito Braga

Rua Nicolino Moraes, esq. Rua Miguel Apreline até Rua Domingos Brito Braga

Rua Miguel Apreline

Rua João Ponciano Pinto

Rua Francisco Silva Tavares

Rua José Nogueira Tavares

A panfletagem nesses locais começou nessa manhã de segunda-feira (25) e prosseguirá na terça. Os moradores devem colocar tudo que é inservível na calçada, na quarta-feira mesmo, bem cedo, antes das 7h porque os caminhões só passam pela rua uma única vez.

Vale lembrar que não são recolhidos galhos de árvores e entulhos de construção. A Prefeitura de Varginha convoca toda a população para limpar as casas, quintais e lotes para combater a dengue, principalmente depois que o Levantamento de Índice Rápido de Aedes Aegypti – LIRAa mostra que a cidade foi classificada como médio risco sendo que os bairros onde mais foram encontrados focos do mosquito transmissor foram Sion, Cruzeiro do Sul, Carvalhos, Centenário e Mont Serrat.

Foto destaque: Prefeitura de Varginha