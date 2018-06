Equipe do Grupo Unis vence competição global promovida pela Philips

Você já ouviu falar da Philips Excellence Competition (PEC)? É uma competição global organizada pela empresa holandesa relacionada à excelência, que envolve diversas unidades de negócio de vários países. Na última edição foram inscritos mais de 500 projetos.

Uma equipe formada pelos alunos Stanley Carlos do Vale (MBA em Gestão de Projetos; MBA em Gestão de pessoas e Psicologia Organizacional; ex-aluno de Engenharia de Produção), Lais Pereira de Souza (ex-aluna do MBA em Gestão Estratégica e Inteligência em Negócio; ex-aluna de Administração-COMEX) e Hugo Ribeiro (ex-aluno de Engenharia de Produção; ex-aluno de Pós-Graduação em Qualidade e Produtividade), venceu a competição na categoria QualityAwards, prêmio destinado ao projeto de maior qualidade.

“Inscrevemos um projeto relacionado à transferência de uma manufatura de mamadeiras da marca Philips Avent da Inglaterra para Varginha, projeto que gerou muitos benefícios para a companhia e para os clientes da América Latina, foi a implementação de uma ‘nova fábrica’ em aproximadamente seis meses, tempo muito curto para implementação de um projeto deste porte, com o mais alto nível de qualidade”, comentou o aluno Stanley.

A categoria na qual os alunos foram vencedores é muito valorizada pela Philips globalmente, por ser conhecida como uma das melhores marcas do mundo devido à sua qualidade. “Ter participado de um evento de tão grande importância foi muito enriquecedor para todos nós do time, devido a oportunidade de aprender com outros projetos de excelência e poder mostrar como nossa fábrica de Varginha se preocupa com os clientes, e com um alto nível de qualidade. A premiação deu muita evidência para a nossa fábrica globalmente, reforçando a consideração de ter um dos melhores resultados de qualidade do mundo entre todas as fábricas da Philips”, ressaltou Stanley.

Além da categoria QualityAwards, na qual os alunos do Unis foram vencedores, o evento possui outras duas premiações: ExcellenceAwards, que é destinada ao projeto que tem a maior classificação em critérios de Lean Manufacturing e resultados; e o People ChoiceAwards que é o projeto escolhido por todos os colaboradores da Philips Globalmente por votação na internet e votação no evento.

A competição teve duas etapas de apresentação presencial, sendo a semifinal realizada no México e a final em Cingapura.