Equipe de Coronel Fabriciano esteve em Varginha para conhecer ações desenvolvidas pela Escola do Legislativo

O presidente da Câmara Municipal de Varginha, vereador Dudu Ottoni e o secretário geral da Casa e diretor da Escola do Legislativo, Robson Almeida, receberam, na última quarta-feira (03) uma equipe da Câmara de Coronel Fabriciano que veio se inteirar mais sobre os projetos desenvolvidos em Varginha.

Neucy Faustino e Nayara Carvalho Cruz, que são agente administrativo e o secretário geral, André Silva Moura já conheciam as ações desenvolvidas pela Escola do Legislativo de Varginha, mas queriam aprofundar para saber o que pode ser feito também na cidade de Coronel Fabriciano. “Apesar de sempre acompanharmos o trabalho de vocês, acho importante aprendermos de perto, ver a realidade, assim como é importante ir até Brasília e Belo Horizonte, pois teremos referências para desenvolver um bom trabalho em nosso Município”, disse André, que explicou que a Escola do Legislativo de Coronel Fabriciano está instituída, mas não possui projetos diferenciados, semelhante ao que é feito em Varginha.

Para o presidente da Câmara, Dudu Ottoni, essas visitas são muito relevantes, pois demonstra que a Escola do Legislativo tem realizado um trabalho que é referência positiva. “Sempre recebemos visitas de pessoas de outras Câmaras que querem conhecer mais sobre nossos projetos. Ficamos orgulhosos, porque demonstra que estamos no caminho certo e servindo de exemplo positivo para outras cidades que também querem prestar o melhor serviço para a população”, concluiu o presidente.

Fonte e foto: Câmara Municipal de Varginha