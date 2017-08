Equipe da EPTV é agredida por vereador durante reportagem em Varginha

Uma equipe da EPTV Sul de Minas foi agredida pela vereador Marco Antônio de Souza (PRB), durante uma reportagem sobre o aterro sanitário de Varginha na manhã desta sexta-feira (4). Marquinho da Cooperativa, como é conhecido, chutou o repórter cinematográfico Tarciso Silva e fez ameaças à reporter Andreia Marques.

Quando a equipe chegou ao lixão, que é público, foi impedida de entrar no local pelo vereador que, ao ser questionado sobre o impedimento, respondeu.

“Você sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando? Sabe com quem você está falando?”

Depois ele ameaça a repórter. “Aqui nóis já matou uns três, minha filha. Eu sou homem”. E depois diz que vai chamar pessoas que estão no local. “Tenho mulher pra conversar com você aí, pera aí”.

Por fim, o vereador parte para cima do repórter cinematográfico e o agride com um chute na perna. Momentos depois, ele chega a se desculpar.

“Eu tô errado e já te pedi desculpa. Vamos conversar ‘de boa’. Eu te explico certinho”, diz.

A equipe de produção da EPTV ainda tentou entrar em contato novamente com o vereador, mas ele se recusou a gravar entrevista sobre a agressão.

Até o momento o Presidente da Câmara Municipal, Zacaria Piva, não se manifestou sobre o ocorrido.

