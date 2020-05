Equipamento e reagentes para exames são cedidos gratuitamente a laboratório de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

A saúde de Varginha ganha mais um aliado na detecção e auxílio no tratamento de doenças como anemia, baixa de imunidade e infecções. Um equipamento de hematologia será instalado no laboratório que presta serviço ao Hospital Regional. O equipamento será cedido ao laboratório pelos próximos 2 meses, vindo ao encontro do período em que a saúde de todo o país tem enfrentado a pandemia do Coronavírus.

A Biotécnica, empresa localizada em Varginha e que é especializada em produção e comercialização de reagentes e equipamentos para o mercado de diagnóstico in vitro, é quem está cedendo o maquinário. Além dele, estão sendo entregues, também, reagentes suficientes para a realização de 2.000 hemogramas. “Esta é uma das formas que encontramos de poder auxiliar o sistema público de saúde e todos seus usuários nesse momento tão delicado onde os gastos estão mais elevados que o programado, as receitas de arrecadação estão reduzidas e a economia sofre, assim como toda população”, ressalta o Diretor Marcelo Saraiva Rocha.

O equipamento será instalado de forma gratuita e liberará resultados de 22 parâmetros. “A demanda surgiu para auxiliar a realização dos exames de hemograma, que são muito importantes na tomada de decisão dos médicos”, explica Marcelo. O equipamento e os reagentes serão foram entregues e os operadores receberam treinamento pela equipe de assistência técnica e assessoria científica da Biotécnica.

Fonte e foto: Assessoria Biotécnica