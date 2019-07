Ensino em Tempo Integral será retomado em três escolas

m resposta a um questionamento feito pelo vereador Cláudio Abreu em visita ao gabinete do deputado estadual Doorgal Andrada em Belo Horizonte, foi encaminhado ofício informando que três escolas estaduais de Varginha serão contempladas com o Ensino em Tempo Integral a partir do segundo semestre deste ano.

De acordo com a Superintendência Regional de Ensino – SRE, será ofertada em agosto nas escolas estaduais Gabriel Penha de Paiva, Professor Fábio Salles e São Sebastião, 01 turma de 6º ano do Ensino Fundamental com, no máximo, 35 alunos.

Ainda segundo a SRE, a nova organização curricular da Educação Integral é composta por áreas do conhecimento e no contra turno serão oferecidas atividades como projeto de vida, estudos orientados, laboratório de informática, comunicação e linguagem e educação para cidadania.

Para o vereador Cláudio Abreu, o Tempo Integral é uma chance de os alunos estarem cada vez mais inseridos na escola e de melhorar o desempenho na sala de aula. “Os nossos jovens aprenderão mais, terão mais chances no futuro e ficarão com suas cabeças focadas no estudo, evitando, com isso, a ociosidade que não faz bem a ninguém”, disse.