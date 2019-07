Enem soma 3.990 varginhenses escritos em 2019

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) segue preparando a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro, primeiro e segundo domingo do mês. A edição deste ano tem 5.095.382 de inscritos em todo o país. Desses, 534.646 são do estado de Minas Gerais.

Varginha ocupa só a sexta posição em número de inscritos na região, ficando atrás de Lavras, Itajubá, Passos, Pouso Alegre e Poços de Caldas. São 3.990 inscritos na cidade, totalizando 0,7% no Estado.

Região

Lavras é líder de inscrições na região, seguida por Itajubá, Passos, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha e Alfenas. Confira a lista completa das cidades do Sul de Minas que registraram inscritos:

Alfenas 3.841

Alpinópolis 1.131

Andradas 936

Areado 1.122

Baependi 643

Boa Esperança 1.969

Bom Despacho 1.213

Cambuí 1.320

Campo Belo 1.882

Campos Gerais 1.228

Caxambu 1.251

Extrema 897

Itajubá 5.386

Lambari 738

Lavras 6.014

Machado 1.170

Monte Sião 853

Muzambinho 1.230

Nepomuceno 594

Passos 4.729

Poços de Caldas 4.229

Pouso Alegre 4.387

Santa Rita do Sapucaí 1.250

São Gonçalo do Sapucaí 715

São Lourenço 2.497

São Sebastião do Paraíso 2.144

Três Corações 2.250

Três Pontas 1.392

Varginha 3.990

Perfis

A Assessoria de Comunicação do Inep disponibiliza o perfil dos inscritos em cada unidade da Federação. As tabelas, a seguir, informam o número de participantes sexo, faixa etária, cor/raça e situação do Ensino Médio. Informações gerais sobre o exame, como histórico e detalhes da edição de 2019, estão disponíveis no Press Kit Enem 2019.

São ao todo 534.646 inscrições, sendo 60,5% inscrições femininas e 39,5% masculinas.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Inep/Divulgação