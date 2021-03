Encontros de acolhida marcam retorno dos docentes à Rede Municipal de Ensino em Varginha

Encontros foram realizados entre os dias 02 a 05 de março.

Depois de quase um ano de trabalho remoto, os docentes da Rede Municipal de Varginha retornaram no dia 02 de março, presencialmente às escolas e CEMEI’s. Durante todo este período, eles trabalharam diretamente de suas residências, estudaram e se capacitaram para utilizar tecnologias digitais na educação e continuar proporcionando aos estudantes da rede, atividades e experiências de aprendizagem, buscando efetivar um ensino de qualidade on-line e/ou remoto.

Para tanto, no período de 02 a 05 de março, as equipes gestoras das unidades municipais realizaram encontros para proporcionar aos docentes e demais funcionários, neste primeiro momento, a acolhida dos mesmos, uma ação de extrema relevância no momento atual, uma vez que passaram por situações diversas em plena pandemia.

A pesquisa “Queremos ouvir você!” realizada pela Secretaria Municipal de Educação, no mês de fevereiro, a qual obtivemos respostas de aproximadamente 50% dos profissionais, revelou os sentimentos mais vivenciados por nossos educadores e profissionais no período da pandemia.

Fonte: Pesquisa “Queremos ouvir você”. SEDUC Varginha, 2021.

Segundo a Secretária de Educação, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, “Ficamos felizes em observar que a ‘superação’ tenha sido o estado emocional mais vivenciado pela maioria dos participantes, segundo a pesquisa, e isto se refletiu no entusiasmo e alegria dos profissionais em dar sequência ao trabalho educativo de forma remota e usando tecnologias, um trabalho impecável demonstrando a qualidade dos serviços prestados por todos educadores”. Porém, continua Gleicione “o ‘medo’ assume uma posição de destaque em 2º lugar e precisamos ficar bem atentos a isso. Também é preocupante o esgotamento dos profissionais da educação, o que nos deixa em sinal de alerta para o retorno”.

Sendo assim, os dados revelam que, se antes da pandemia, o acolhimento já era importante, neste momento, ele se faz mais importante ainda, tornando-se imprescindível, pois só com a acolhida podemos ser empáticos o suficiente para entendermos as angústias, medos e preocupações de nossos educadores. A Diretora do Departamento Geral de Ensino da SEDUC, Eliete Maria Abraão Benfica enfatiza a necessidade da equipe escolar se sentir acolhida. “É importante um trabalho de ‘escuta’. O mundo mudou, a educação mudou… Precisamos fortalecer nossas emoções”.

A Secretaria Municipal de Educação, por meio das coordenações pedagógicas organizou vários materiais para o retorno presencial dos educadores e dos estudantes. Sobre a acolhida dos profissionais, a Coordenação de Orientação Educacional, gerida por Gisele Mendes, além de ter elaborado Orientações Específicas, selecionou vários materiais com sugestões de atividades para que essa acolhida se efetivasse de forma tranquila e harmoniosa, alcançando os seus objetivos. Os materiais encontram-se no Portal Educação Varginha, na página Escola Conectada.

As atividades realizadas por todos CEMEI’s e escolas municipais para a acolhida dos profissionais foram significativas.

Equipe gestora desejou boas vindas aos docentes na Escola Caic II/Foto: Divulgação SEDUC

“É com encontros de acolhimentos como este que seguimos em frente com a educação, levando os nossos educadores a perceberem o quanto são importantes na vida de todos os estudantes assim como na vida uns dos outros. A Secretaria Municipal de Educação de Varginha deseja a todos um excelente retorno e que nossos profissionais se sintam profundamente acolhidos por todos nós” – disse a SEDUC.

Volta às aulas na Rede Municipal

Segundo a prefeitura, as aulas na rede municipal foram adiadas para o dia 5 de abril, devido à adequações exigidas pela Vigilância Sanitária em prédios das escolas, adequações essas, que ainda não ficaram prontas. Portanto, foi tomada a decisão de adiamento visando o retorno das aulas presenciais conjuntas na escolas municipais de Varginha.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação/Foto destaque: Divulgação/SEDUC