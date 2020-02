Encontro de raças acontece neste sábado, no Via Café Garden Shopping

Pin Compartilhar 0 Compart.

No próximo sábado, dia 8 de fevereiro, às 15h, o Via Café Garden Shopping promoverá, ao lado da Havan, o 2º Encontro de Raças. Nesta edição, as estrelas serão os cãezinhos das raças Pugs e Bulldogs. A entrada é gratuita e o encontro é aberto para os cães de pequeno e médio porte, de todas as raças. Não é necessária a inscrição prévia.

Na oportunidade, os presentes terão a oportunidade de conversar com especialistas sobre temas relacionados à raça, de aprimorar os conhecimentos sobre comportamento canino, alimentação e a importância da castração para evitar doenças. Além disso, haverá entrega de vermífugo em dose única para os primeiros 50 cães que chegarem ao evento, distribuição de brindes e apresentação de adestramento.

Fonte: Assessoria Via Café Garden Shopping