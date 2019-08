Empretec de Varginha está com inscrições abertas para as últimas vagas

Interessados em participar do Seminário de imersão em empreendedorismo tem até esta sexta-feira (16) para fazer inscrição.

Estão abertas as inscrições para as últimas vagas do Empretec de Varginha. O seminário oferece uma capacitação intensiva, destinada a aumentar o potencial empreendedor e também para aqueles que queiram iniciar um negócio bem-sucedido. Informações e inscrições podem ser obtidas no ponto de atendimento do Sebrae em Varginha (Praça Doutor Naylor Salles Gontijo, 160, Vila Pinto) ou no telefone do Sebrae: (35) 3690-5100.

O Seminário é considerado um dos melhores do mundo na área de empreendedorismo e oferece um treinamento dinâmico, com 60 horas de duração, ao longo de seis dias. “Durante o seminário, o empresário é desafiado a mudar algumas atitudes e comportamentos, e assim ele consegue melhorar os resultados dele e da empresa”, comenta Francisco Corrêa, analista do Sebrae.

O que é

O Empretec é um seminário desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU), realizado em 34 países. No Brasil, ele é ministrado exclusivamente pelo Sebrae.

Resultados

Segundo dados do Sebrae, 67% dos empresários que participaram do Empretec aumentaram o faturamento de suas empresas. E 75% deles declararam aumento da renda mensal. A taxa de mortalidade entre empresas que participaram deste treinamento é de apenas 7%, enquanto a média brasileira é de 46%.

Fonte: Sebrae / Foto: Divulgação