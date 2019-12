Empresários do Sul de Minas e da Zona da Mata se reúnem em encontro inédito

Pin Compartilhar 0 Compart.

Consolidado no cenário regional, o CESUL, Conselho Empresarial do Sul de Minas, se organiza para a última reunião de 2019. Cerca de 150 empresários da região, e também da Zona da Mata e do Vale da Mantiqueira participarão do almoço empresarial nesta sexta-feira, 06/12, na Cidade Universitária.

Diferentemente das edições que ocorrem durante o ano, neste encontro acontecerão rodadas de negócio, com oferta e procura de produtos e serviços através de uma plataforma digital.

A palestra de encerramento das atividades de 2019 será proferida pelo jornalista da CNN, William Waack, que falará sobre as perspectivas do cenário político para 2020.

Com mais de 34 anos de jornalismo, 20 dos quais atuou como correspondente internacional, William Waack apresentou o Jornal da Globo até 2017, atuando também como colunista do G1 e repórter-especial pela TV Globo. Foi testemunha ocular de alguns dos principais acontecimentos da história mundial como a Guerra Fria, a revolução no Irã, a queda do muro de Berlim e a desintegração da Univão Soviética.

William cobriu oito guerras, seis no Oriente Médio e duas nos Bálcãs. Publicou quatro livros, e foi duas vezes vencedor do Prêmio Esso, principal prêmio do jornalismo nacional, pela cobertura da Guerra do Golfo (1991) e pelas revelações sobre os arquivos secretos de Moscou (1993).

A reunião serve, ainda, para a realização de um balanço das atividades do ano, além de um alinhamento para as ações de 2020. “Algumas iniciativas estão sendo desenvolvidas como, por exemplo, o projeto de Encadeamento Produtivo em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, que tem o objetivo de capacitar e fomentar as micro e pequenas empresas fornecedoras das médias e grandes empresas membros do CESUL”, ressalta o Superintendente Corporativo do Grupo Unis, Prof. Dr. Guaracy Silva.

O encontro dos Conselhos Empresarias do Sul de Minas e da Zona da Mata acontece nesta sexta-feira, 06/12, a partir de 9h no Anfiteatro da Cidade Universitária do Grupo Unis, no endereço: Av. Alzira Barra Gazzola, 650 – Bairro Aeroporto, Varginha (MG).

O CESUL conta com o apoio do Sebrae Minas e o patrocínio da Sicoob Credivar, Unimed Varginha, Univida Seguros e RIVA Investimentos, no planejamento e execução das suas atividades.

Sobre o Conselho Empresarial

A iniciativa CESUL teve início em dezembro de 2015, quando o Grupo Educacional Unis fundou o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), concebido para reunir as mais importantes lideranças empresariais do Sul do Estado e promover um ambiente colaborativo na busca da melhoria e atratividade do ambiente de negócios e investimentos na região.

A iniciativa do Grupo Unis rompeu fronteiras e em 2017 foi criado o CEZOM, Conselho Empresarial da Zona da Mata, que já conta com 40 empresas da região, além da instalação do Conselho Empresarial do Chile, que já iniciou as atividades com 40 empresas afiliadas.

Em setembro de 2018 mais um passo foi dado para a expansão dessa iniciativa com a inauguração da Regional Mantiqueira do CESUL. Fundado através de uma parceria entre o Grupo Unis e o Sebrae Minas os encontros do Conselho passaram a ser realizados também no município de São Lourenço.

Fonte e fotos: Comunicação Grupo Unis