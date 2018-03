Empresa traz para Varginha Plano de Saúde Animal

Uma novidade para quem cuida bem do animal de estimação. A Animal MedPlan oferece o primeiro plano médico veterinário de Varginha e Sul de Minas.

A forma de pagamento é através de boletos, podendo ser pagos em qualquer banco ou casa lotérica, e o cliente tem direito a consultas, inclusive consultas a domicílio, vacinas, exames gerais, cirurgias, internação, entre diversas outras coberturas presentes no plano escolhido, além de descontos em ração, medicamentos, banho e tosa, hotelzinho para pets, em diversos estabelecimentos de Varginha.

“Não há coparticipação, ou seja, a pessoa paga apenas a mensalidade. Quando fizer uma consulta, exame ou qualquer procedimento previsto em seu plano, não paga nada a mais”.

A vendedora Lucélia dos Santos é cliente há um ano. Ela já perdeu a conta de quantas vezes levou o Lipe, um Yorkshire de 5 anos ao veterinário. “Só nos três meses antes de contratar o plano de saúde para o Lipe, gastei quase R$ 2 mil”. O cãozinho dela tem alteração hepática, o que exige um acompanhamento constante. “Começou a vomitar e precisei prestar mais atenção na alimentação dele e até na forma em que os potes de ração são dispostos na hora dele comer”, diz. “Para mim compensou muito [o plano de saúde]”.

Mas o médico veterinário Erick Libeck Ernesto Coelho, da Clínica CenterPet, diz que o plano funciona até para quem não tem animal com problemas frequentes.

“Muitas vezes você está com o cão e, de repente, surge uma emergência. Um procedimento aparentemente simples pode sair caro. É nessa hora que a pessoa tem a segurança do plano de saúde que vai cobrir os gastos com a saúde do animal”.

Ele diz que muitos clientes perguntam sobre o plano e estão migrando para o sistema. “Além do mais, os planos da Animal Medplan são bem abrangentes, cobrem muitos procedimentos, desde oftalmológico, dentista, raio-x, consultas e, principalmente, atendimentos emergenciais. Em tempos de crise, é uma opção muito viável para evitar um aperto financeiro em uma hora de emergência”.

O sócio-proprietário da Animal MedPlan, Oswaldo Natali Filho, diz que tem clientes que adquiriram o plano logo depois do animal de estimação passar por uma cirurgia. “É nessa hora que a gente percebe que é preciso uma segurança e tranquilidade na hora de se fazer tratamentos, garantindo a qualidade de vida do animal, que é um companheiro de todas as horas, e um filho para os donos”.

Animal Medplan fica à Av. São José, 635, no Centro de Varginha. Contato: (35) 3212-9182 (35)99142-2777. Atendimento 24h.

Fonte: blog do Madeira / Fotos: Reprodução