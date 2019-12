Empresa convida condomínios para participarem de ação solidária nesse Natal

Pin Compartilhar 0 Compart.

A Maxiima Administradora de Condomínios lançou uma Campanha de Natal e convidou os condomínios das cidades de Varginha e Pouso Alegre para ingressarem na ação. Intitulada “Natal Máximo”, a campanha tem o objetivo de arrecadar roupas e brinquedos para serem entregues a instituições que atendem famílias carentes nos dois municípios.

Os condomínios administrados pela empresa já iniciaram as arrecadações, mas o objetivo da campanha é também de mobilizar outros condomínios, incentivando-os a fazerem o mesmo. Segundo os diretores da administradora, quanto mais condomínios envolvidos e unidades engajadas no projeto, mais famílias serão beneficiadas com a ação. Os condomínios que não são administrados pela Maxiima e que desejam fazer parte da Campanha podem entrar em contato através do telefone (35) 3515-0097.

A Maxiima Administradora de Condomínios receberá as doações até o dia 22 de dezembro, em seu escritório, localizado na Rua Zica, nº 160 – Vila Pinto, Varginha.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: http://gazetadeiracemapolis.com.br/