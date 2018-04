Empregado varginhense é destaque em segurança no trânsito

A excelente técnica na condução de veículo operacional da empresa, com aproximadamente 20 mil quilômetros rodados no ano sem registros de excesso de velocidade, sem nenhum envolvimento em acidentes ou infrações de trânsito e preservando o bom estado de conservação do veículo, aliada à postura de total comprometimento com a segurança do trabalho, conferiram ao técnico de sistema elétrico de campo da equipe de Varginha, Herlon José de Oliveira, o título de Empregado Destaque em Segurança, em nível estadual, na categoria Siga em Frente no Trânsito.

A premiação aconteceu na sede da Cemig, em Belo Horizonte. Durante o evento, foram homenageados os empregados das equipes operacionais cuja prática de segurança foi destaque no dia a dia de trabalho e também o motorista da força de trabalho que durante o ano utilizou os veículos da empresa com segurança, cumprindo corretamente as normas de trânsito, dirigindo de forma defensiva e coerente ao SSO&BE – Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Bem-Estar.

Para Herlon José de Oliveira, a atenção com a segurança deve estar presente em tudo o que fazemos. “Segurança é o resultado da transformação de ações seguras em hábito para aplicação em todas as áreas da nossa vida” – afirma.