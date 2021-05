Empossado Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Varginha

A solenidade foi restrita às autoridades, conselheiros e servidores públicos devido à pandemia da Covid-19.

Em cerimônia realizada na tarde desta segunda-feira (17) na sede do Inprev, o prefeito Vérdi Lúcio Melo empossou os novos membros do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Município de Varginha para o biênio 2021-2023. A solenidade foi restrita às autoridades, conselheiros e servidores públicos devido à pandemia da Covid-19.

O diretor-superintendente da Fundação Cultural, Marquinho Benfica, deu as boas-vindas aos novos conselheiros e destacou a importância da parceria e do diálogo em prol do setor cultural do município. “A pandemia da Covid-19 impactou muito toda a cadeia produtiva da cultura e nossas ações na Fundação Cultural. Apesar de todas as dificuldades impostas, nossa equipe se reinventou e estamos desenvolvendo várias atividades. Espero que os próximos dois anos da gestão de vocês no Conselho Deliberativo sejam muito profícuos e que estejamos lado a lado em prol do desenvolvimento da cultura”, disse o superintendente.

Logo em seguida, o procurador-geral do município, Dr. Evandro Marcelo dos Santos, destacou a importância do conselho na fiscalização dos atos da administração pública e que a cultura é um direito inserido na constituição e que, desta forma, a Fundação Cultural cumpre um papel de grande relevância.

O prefeito Vérdi Lúcio Melo enfatizou que “o Conselho Deliberativo é muito importante mostrando caminhos, sugerindo projetos e deliberando junto conosco”. Vérdi fez um balanço das ações que vem sendo desenvolvidas pela administração, que busca equilibrar o combate à Covid-19 e as melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população. “Nós gostaríamos de estar a todo vapor executando os nossos projetos. Mas logo tudo isso vai passar e a vida vai voltar ao normal. Vamos trabalhar novamente para a retomada das ações e avançar ainda mais no desenvolvimento cultural. Enquanto isso, estamos realizando a reforma no Theatro Capitólio, que vai ficar maravilhoso, e fazendo lançamento de livros e várias lives musicais e educativas”, descreveu o prefeito.

“É com muita honra que assumo a presidência do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Município de Varginha a convite do prefeito Vérdi Lúcio Melo a quem agradeço a confiança em mim depositada. Os planos são de um trabalho para fomentar e proteger o patrimônio cultural, uma área universalista que em Varginha é riquíssima graças a tantos talentos, registros e histórias”, analisou a jornalista Seila Mara Soares de Alcântara, escolhida como presidente do Conselho.

Participaram também da solenidade o vice-prefeito Leonardo Vinhas Ciacci; o secretário municipal de Governo, Honorinho Ottoni; a gerente de Comunicação da Prefeitura de Varginha, Carla Corrêa Beraldo; a chefe de gabinete da Fundação Cultural, Ana Luiza Romanielo e o presidente da Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas, Expedito Gonçalves Dias.

Conselheiros e autoridades na solenidade de posse do Conselho Deliberativo da Fundação Cultural de Varginha/Foto: Divulgação

Atualmente, a Fundação Cultural é gerenciada por um diretor-superintendente nomeado pelo prefeito municipal, que deve prestar contas ao Conselho Deliberativo, órgão superior de deliberação e orientação, formado por cinco membros: dois indicados pelo Poder Executivo, dois pelo Poder Legislativo e um da classe artística. Os Conselheiros terão mandato de dois anos e o desempenho de atribuições ou funções será considerado serviço público relevante, razão pela qual não poderão receber remuneração, gratificações e rendimentos de qualquer espécie.

Desta forma, compõe o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural do Município de Varginha:

Membros representantes do poder Executivo Municipal

• Seila Mara Soares de Alcântara – presidente do Conselho

• Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, atual secretária municipal de Educação – membro nato

Membros representantes do poder Legislativo Municipal

• Bianca Gomes da Costa

• Michela Oliveira

Membro representante da Comunidade Artística e Cultural do Município

• Maria de Lurdes Silva, eleita no dia 22 de abril com 58,93% dos votos da classe artística varginhense – vice-presidente do Conselho.

Fonte e fotos: Ascom Fundação Cultural de Varginha